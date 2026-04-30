Manna resta tra i candidati per la Roma, ma non è l'unico: Massara andrà via

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Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica un ampio approfondimento al summit che vedrà protagonisti Dan Friedkin e Gian Piero Gasperini nel weekend, un incontro per dettare la linea da seguire e iniziare già adesso a costruire la Roma che verrà. Se la presidenza spinge per investire sui giovani talenti e alzare il valore patrimoniale della rosa, l'allenatore pretende sostanza immediata, esperienza e leadership. Insomma, promesse da una parte e certezze dall'altra.

Chiosa sul capitolo ds. Sempre all'interno del processo di ricostruzione della Roma, si cerca un nuovo direttore sportivo che possa sposare meglio le idee di Gasperini rispetto al partente Massara. I candidati, a detta del quotidiano, sono sempre gli stessi dei giorni scorsi: D’Amico, legato all’Atalanta, Manna, oggi al Napoli, e Sogliano, pronto a salutare il Verona.