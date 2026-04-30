Napoli su Gila, l'agente: "Nessun contatto con altri club, pensa solo alla Lazio"

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Nel pieno delle indiscrezioni di mercato, arriva una presa di posizione netta sul futuro di Mario Gila. A parlare è Alejandro Camano

Nel pieno delle indiscrezioni di mercato, arriva una presa di posizione netta sul futuro di Mario Gila. A parlare è Alejandro Camano, agente del difensore della Lazio, che ha voluto fare chiarezza sulle voci che accostano il suo assistito a diversi club italiani. “Mario ha ancora un anno di contratto con la Lazio e posso dire che non c’è nulla di vero in quello che ho letto”, ha spiegato a PianetaMilan.it, ridimensionando subito le speculazioni.

Il riferimento, in particolare, è all’interesse del Milan: “È una squadra importantissima, mi fa piacere che venga accostato a club così, ma devo rispettare la Lazio e un momento decisivo della stagione”. Camano ha ribadito con forza la linea: “Non sto parlando con Milan, Juventus o altri club. Se qualcuno è interessato, deve rivolgersi alla Lazio, che è proprietaria del cartellino. Io sono solo il procuratore”.

Spazio anche agli allenatori: “Allegri è tra i migliori al mondo, ma per noi conta Sarri. È il tecnico della Lazio ed è uno dei migliori proprio per questo”. Infine, il focus torna sul campo: “Gila ha un contratto fino al 2027 ed è orgoglioso di essere alla Lazio. Adesso c’è una finale di Coppa Italia da giocare: bisogna pensare solo a quello”.