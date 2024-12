Il Lecce non libera Dorgu: contatti avviati ma per l'estate

vedi letture

>Occhio al mercato, gennaio si sta avvicinando e il Napoli insiste per Patrick Dorgu, esterno del Lecce, ma i salentini non hanno intenzione di cederlo prima dell'estate: "Quattro mesi dopo, Leonardo Spinazzola è stato praticamente congelato, sta nella terra di mezzo, gioca poco (264’ e solo 29’ nelle ultime sette gare), non garantisce ciò che Conte il Napoli prevedevano potesse fornire e dunque costringe a riflessioni prolungate: Patrick Dorgu (20) è il profilo multitasking, sa fare un sacco di cose (spingere dal basso, attaccare e persino starsene a metà campo) ma i discorsi con il Lecce potranno essere avviati tra un po’ e definiti in prospettiva per giugno".