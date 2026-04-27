Al Napoli è stato proposto un 2008 brasiliano: la risposta del club
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Il mercato del Napoli guarda anche al futuro e mette nel radar un profilo giovane dal Brasile. Si tratta di Gabriel Índio, difensore centrale classe 2008 dell’Athletic Club, nome nuovo accostato agli azzurri. Secondo quanto riportato da Il Mattino, “il 17enne brasiliano è stato proposto a diversi club italiani da intermediari che operano con il Brasile”. Una pista ancora embrionale, che non rappresenta un’operazione immediata.
Gabriel Indio, un profilo per il futuro
Il quotidiano precisa infatti che “non si tratta di un colpo per l’immediato, ma di un profilo da valutare in prospettiva”. Il Napoli continua così a monitorare giovani talenti internazionali, mantenendo alta l’attenzione su opportunità di crescita futura.
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