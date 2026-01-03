Il Napoli ripensa a Casadei in uno scambio? Da Torino: "Al club di Cairo piace Vergara!"

Finito nel mirino del Napoli a gennaio, prima di virare sul prestito di Billing, Cesare Casadei potrebbe tornare d'attualità in casa Napoli. Ad accostato nuovamente il centrocampista al Napoli quest'oggi è il quotidiano torinese La Stampa che sottolinea che Casadei non gioca titolare da quattro gare di fila e può tornare di moda in casa partenopea.

Il giocatore piace a Lazio e Fiorentina, ma - scrive il quotidiano - può tornare in pista anche il Napoli, che già un anno fa aveva pensato all’ex Chelsea, perché ha un giocatore che può interessare ai granata di Cairo, il giovane Antonio Vergara, prodotto del settore giovanile dei partenopei e che non trova spazio con Conte.