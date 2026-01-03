Ultim'ora Lang-Galatasaray, dalla Turchia annunciano: l'agente è a Istanbul per trattare

Ali Dursun, agente di Noa Lang, è arrivato ad Istanbul per trattare la sua cessione al Galatasaray. Lo riporta il giornalista turco Yakup Çınar, secondo cui il club giallorosso sarebbe seriamente interessato all'esterno olandese: il Napoli ha aperto al trasferimento, bisognerà capire poi l'evolversi della trattativa in base alle richieste degli azzurri sui costi e sulla formula.

La certezza è che Antonio Conte vorrà essersi assicurato un sostituto prima di lasciare andare Noa Lang, così come è vero che l'intesa con l'ex PSV non è mai sbocciata e per questo è plausibile che si possa arrivare ad una separazione dopo soli sei mesi dal suo arrivo nella squadra partenopea.