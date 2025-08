Il Nottingham su un altro (ex) obiettivo del Napoli? Pronto l'assalto a Musah

vedi letture

Nelle scorse settimane sembrava essere ad un passo dal Napoli, ma poi non è stato trovato l'accordo col Milan. Ora su Yunus Musah, che rimane comunque in uscita dal Milan di Allegri, si profila l'inserimento del Nottingham Forest che va su un altro (ex?) obiettivo del Napoli dopo Ndoye.

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, su X racconta del forte interesse del Nottingham Forest per il centrocampista statunitense: "Il Nottingham Forest fa sul serio per Yunus Musah. L'interesse del Forest, nato qualche settimana fa, è più concreto che mai: ci sono stati contatti anche nei giorni scorsi ed è possibile che si arrivi presto a un'offerta per il Milan".