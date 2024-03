Il primo acquisto dell'anno prossimo ha già vestito la maglia del Napoli

C'è un giocatore già del Napoli che potrebbe diventare un nuovo giocatore azzurro a partire dalla prossima stagione. Hamed Junior Traore è arrivato a Napoli in prestito con diritto di riscatto. Le sue prestazioni sono sempre più convincenti, motivo per cui è facile credere che a fine stagione il Napoli bussi alla porta del suo club per acquistare il calciatore a titolo definitivo. Magari chiedendo uno sconto rispetto alla cifra iniziale vicina ai 25 milioni di euro. Mezzala o esterno, molto tecnico, dinamico, moderno, Traore ha convinto tutti, è il nuovo titolare al posto di Zielinski.