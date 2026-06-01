Vice Di Lorenzo, Il Mattino fa due nomi nuovi: Mingueza è un'occasione

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Di Lorenzo non si tocca, ma al Napoli serve anche altro: si cerca un vice di livello e nel mirino di sono altri due nomi oltre a Juanlu e Singo.

Di Lorenzo non si tocca, ma al Napoli serve anche altro. La via è tracciata per il mercato estivo del club azzurro, che proverà a dare rinforzi per le fasce al nuovo tecnico Massimiliano Allegri. E nel corso delle prossime settimane potrebbero tornare in auge anche alcune piste già sondate nelle scorse sessioni di mercato. Come Juanlu Sanchez, che però non è l'unico nome in lista come scrive Il Mattino.

Due nomi nuovi per il vice-Di Lorenzo

Attenzione a Oscar Mingueza, che non ha rinnovato con il Celta Vigo ed è a scadenza di contratto: rappresenterebbe una vera occasione. La concorrenza in questo caso non manca, anche in Italia, dove la Juventus si era interessata a lui lo scorso gennaio. Tra le occasioni c'è anche Georgios Vagiannidis, classe 2001 di proprietà dello Sporting: i rapporti sono ottimi dopo l'affare Alisson Santos.