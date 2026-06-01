Inter, offerta monstre per Palestra. Sky: 45mln sul piatto, ma non bastano all'Atalanta
L'Inter prova l'affondo per Marco Palestra. L'esterno italiano è stato tra le principali rivelazioni dell'ultima Serie A, attirando su di sè anche i riflettori dei campioni d'Italia in carica che vogliono portarlo in rosa, considerando anche che il futuro di Denzel Dumfries è in bilico (su di lui c'è il Real Madrid). Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, il club nerazzurro ha già formulato un'offerta da 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus.
Offerta monstre, ma non basta: la richiesta dell'Atalanta
Un pacchetto da 45 milioni complessivi non basta perché l'Atalanta accetti: la Dea - proprietaria del cartellino di Palestra che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Cagliari - ha richieste più alte. Servono almeno 50 milioni per convincere gli orobici a cedere il talentuoso laterale classe 2005. Intanto - aggiunge Di Marzio - l'Inter lavora anche alla pista Oumar Solet dell'Udinese per la difesa.
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