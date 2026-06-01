Dodo-Napoli, da Firenze: si va verso l'addio alla Fiorentina e spunta un indizio

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Niccolò Santi, corrispondente da Firenze per il Corriere dello Sport: "Dissing Conte-De Bruyne? Probabilmente, Antonio Conte è un allenatore che accentra tantissimo sul suo personaggio. Un po' come una prima donna. E qualche calciatore con una carriera importante, accusa questo stato. Se KDB diceva che le premesse erano differenti, ci sta liberarsi di qualche sassolino. Dopodiché, ora arriva Allegri. Non si va a migliorare. De Bruyne doveva aspettarsi una stagione così con Conte, ma non ci vedo nulla di paradossale. Aggiornamenti su Dodo? L'agenzia che fa interessi su Dodo non ha trovato accordi con la Fiorentina. Non ci sono passi in avanti concreti. E questo fa pensare che Dodò possa lasciare la Fiorentina. Il suo contratto scade tra un anno, è negli interessi del club venderlo a cifre convenienti. L'anno scorso la richiesta era di 30 milioni. La richiesta ora è di 15 milioni di euro. Temo che l'avventura di Dodò sia arrivato all'epilogo. Era uno dei fedelissimi di Palladino, ha accusato la partenza del tecnico. Gli erano state promesse cose in ambito di trattativa per il rinnovo.

Dodo si sposa con Allegri? Ogni tanto lascia spazio in fase di ripiego, attacca molto. Questo forse può non sposarsi con la filosofia di gioco di Allegri. Ma in contropiede è molto abile. Bisogna vedere con chi giocherà Dodò, servono poi difensori centrali bravi a coprire. Chi arriva alla Fiorentina? Grosso è l'allenatore in lizza. Si è tenuto a bagnomaria Vanoli, quando scadeva l'opzione per il rinnovo. Paratici ha in mente un altro profilo, perché vuole puntare su Grosso. I Viola devono rientrare in Europa per rilanciarsi. La Fiorentina ha ricevuto tanti no. Entro la fine settimana vuole annunciare il nuovo allenatore, dopodiché la dirigenza andrà in America per definire il budget per il mercato. Deve fare il punto con la proprietà. Il procuratore di Vanoli ha ricevuto interessamenti dall'estero".