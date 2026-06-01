Rabiot-Napoli, Sky: "Ci sono contatti, ma il discorso è prematuro"
Il possibile approdo di Adrien Rabiot al Napoli, al momento, resta una pista ancora prematura. A chiarirlo è il giornalista Luca Marchetti di Sky Sport, che sottolinea come ci sia sì un contatto tra le parti e una reciproca stima, ma senza sviluppi concreti nell’immediato: “I discorsi per Rabiot al Napoli sono prematuri ad oggi”.
Il legame con Max Allegri e i tempi del mercato
Non c'è un clima sereno in casa Milan e inoltre il centrocampista francese ha un ottimo rapporto con Massimiliano Allegri, con cui ha vissuto alcune delle sue migliori stagioni in carriera. Il tecnico, però, non ha ancora firmato con il Napoli e questo dunque è un discorso che verrà valutato più avanti: “È il 1 giugno, Rabiot e Allegri hanno un ottimo rapporto ma l'allenatore tecnicamente non ha nemmeno ancora firmato”, ha aggiunto Marchetti, rimandando ogni possibile scenario di mercato a valutazioni più avanti nel tempo.
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