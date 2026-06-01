Khalaili, il Napoli vuole chiudere ma c'è un nodo. Pedullà: "Dodò l'alternativa"
Il Napoli continua a valutare le possibili soluzioni per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato Sportitalia, il profilo che convince maggiormente il club azzurro è quello di Anan Khalaili, considerato un investimento in linea con la strategia della società in quanto giovane e di prospettiva. Al momento, però, la trattativa è frenata dalla valutazione del cartellino, giudicata troppo elevata: il prezzo richiesto si aggira intorno ai 25 milioni di euro.
La trattativa con l'Union SG non è semplice: l'alternativa a Khalaili è Dodô
Qualora non si trovasse un accordo economico con l'Union Saint-Gilloise per Khalaili, il Napoli potrebbe virare su Dodô. L'esterno brasiliano rappresenta un'alternativa più accessibile, con una valutazione stimata attorno ai 15 milioni di euro. Il giocatore della Fiorentina - aggiunge Pedullà - sarebbe stato proposto anche alla Roma e condivide la stessa agenzia che cura gli interessi di David Neres, un dettaglio che potrebbe facilitare eventuali contatti con il club partenopeo.
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