Il Napoli attende la risoluzione di Allegri con il Milan: ancora nessun contatto col club

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Con ogni probabilità il Milan dovrà cercare di trovare un accordo per la buonuscita, come ha fatto la Juventus nel 2024, quando aveva licenziato Allegri.

Il Milan non ha ancora contattato Massimiliano Allegri dopo l'esonero di una settimana fa. Il club ha emesso una nota ufficiale sul proprio sito internet, ma non ci sono state comunicazioni verso il tecnico. Quali possono essere gli scenari? Difficile pensare che il Napoli possa aspettare a lungo Allegri, anche perché il club azzurro si è risentito quando, nei giorni scorsi, Italiano ha chiesto qualche ora di tempo invece di accettare subito.

Milan-Allegri, nessun contatto per la risoluzione

Dall'altra parte lo stesso tecnico può andare avanti con il muro contro muro, considerando che comunque ha un contratto fino al 30 giugno del 2027. Un altro anno in cui potrebbe rimanere fermo e comunque pagato dal club rossonero. Con ogni probabilità il Milan dovrà cercare di trovare un accordo per la buonuscita, come ha fatto la Juventus nel 2024, quando aveva licenziato Allegri con effetto immediato, salvo poi accordarsi per corrispondere una cifra molto alta - intorno al 90% - dell'intero stipendio. In questo caso sono 9 milioni lordi da qui al 30 di giugno, quindi probabilmente sarà un licenziamento da almeno 7-8 milioni. Sempre che qualcuno ne dia comunicazione anche al tecnico e non solo per mezzo stampa, per poi cercare un punto di incontro.