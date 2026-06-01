Palestra si dice pronto per una big: anche il Napoli segue l'esterno

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Al momento la squadra più interessata a Palestra è l'Inter, club da tempo sulle sue tracce, con la valutazione fatta dall'Atalanta che però spaventa.

Marco Palestra è uno dei giocatori più attesi da questa particolare tornata di convocazioni in Nazionale. L'esterno del Cagliari, reduce da una grande stagione in Sardegna e pronto a rientrare all'Atalanta dopo il prestito, sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato e nella conferenza stampa di Coverciano non lo ha nascosto. "Mi sono sempre sentito pronto ma al mio futuro per ora non ci penso", sono state le sue parole in risposta ad una domanda sul suo futuro e sui tanti interessamenti arrivati dalle big di mezza Europa.

Quali club sono sulle tracce di Palestra

Al momento la squadra più interessata sembra essere l'Inter, club da tempo sulle sue tracce, con la valutazione fatta dall'Atalanta che però spaventa. I campioni d'Italia potrebbero perdere Dumfries, su cui pende la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, e l'azzurro sarebbe il profilo ideale per la sostituzione. Ma la Dea, vista anche l'asta internazionale, non scenderà sotto i 40-50 milioni di valutazione. Juventus e Napoli seguono da lontano l'evolversi della situazione, ben consapevoli che dalla Premier League sono suonate già diverse sirene. Il Newcastle di Sandro Tonali è una di questa. Così come l'Arsenal di Riccardo Calafiori fresco campione d'Inghilterra. Il Liverpool è alla ricerca di un esterno destro, piace lo stesso Dumfries ma anche Palestra. E pure il Tottenham, da sempre attento al mercato italiano, potrebbe presto farci un pensierino.