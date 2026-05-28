Italiano-Napoli, Sky: lascerà a prescindere il Bologna, è ancora un po' davanti ad Allegri

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“Due giorni fa Italiano sembrava nettamente avanti, ieri Allegri ha recuperato terreno. Italiano forse è ancora leggermente favorito".

Il Napoli continua a muoversi tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano per scegliere il successore di Antonio Conte. A fare il punto è stato Massimo Ugolini a Sky Sport 24, parlando apertamente di una “volata azzurra” per la panchina del club di De Laurentiis. Secondo il giornalista, l’incontro in corso tra Italiano e il Bologna potrebbe essere decisivo: “Le strade tra Italiano e il Bologna si separeranno a prescindere. Il divorzio definitivo sarebbe un ulteriore passo avanti”.

Italiano ancora in vantaggio su Allegri

Ugolini ha poi spiegato che sul tavolo del presidente azzurro ci sarebbero già gli accordi sia con Italiano sia con Allegri. “Perché continua a circolare il nome di Allegri? De Laurentiis ha voluto aspettare che si placasse il polverone dopo la mancata qualificazione Champions del Milan e il successivo esonero”. Il testa a testa, dunque, resta apertissimo: “Due giorni fa Italiano sembrava nettamente avanti, ieri Allegri ha recuperato terreno. Italiano forse è ancora leggermente favorito, ma bisogna aspettare l’esito dell’incontro col Bologna”.