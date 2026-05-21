Sarri, il Napoli è in attesa ma non mancano le alternative: due nomi in lista

vedi letture

Sul fronte Napoli, la situazione legata a Maurizio Sarri appare più complessa. In società si registra una certa rigidità nei confronti del tecnico

Antonio Conte si trova in una fase particolarmente delicata e aperta della propria carriera. L’allenatore salentino - riferisce Sky Sport - è consapevole di essere inserito in una cerchia ristretta di candidati per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale, ma allo stesso tempo sa di avere diverse alternative sul tavolo.

Sarri, il Napoli attende ma valuta anche altre piste

Sul fronte Napoli, la situazione legata a Maurizio Sarri appare più complessa. In società si registra una certa rigidità nei confronti del tecnico, anche alla luce delle riflessioni maturate da Sarri stesso, alimentate dall’interesse e dai contatti con altri club, tra cui l’Atalanta su impulso di figure come Giuntoli e Pompilio. Questi segnali sono stati interpretati a Napoli come una possibile esitazione, raffreddando in parte i rapporti. Per questo motivo, il club azzurro resta in attesa degli sviluppi legati al futuro di Sarri, ma contemporaneamente continua a monitorare con attenzione anche altre soluzioni: in particolare Massimiliano Allegri, il cui nome resta sempre in considerazione, e Vincenzo Italiano, profilo che gode di grande attenzione all’interno delle valutazioni tecniche della dirigenza.