Ultim'ora Juanlu, accordo Wolves-Siviglia! Moretto: "Ma il Napoli non s'è ritirato"

Continuano ad arrivare novità sul futuro di Juanlu Sanchez, laterale difensivo dell'Under 21 spagnola e del Siviglia che il Napoli tratta da tempo. Nonostante il Napoli abbia l'accordo contrattuale col giocatore, i due club sono arrivati ad un passo dalla definizione ma senza mai chiudere. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto il club azzurro è arrivato ad offrire 14mln più il 10% di rivendita mentre gli spagnoli dai 20 iniziali sono scesi a 17mln più il 10%.

Ballano 3mln di euro e negli ultimi giorni ha accelerato il Wolverhampton e la novità è che ha trovato una base d'accordo proprio intorno ai 17mln di euro e quindi c'è il sorpasso anche se gli inglesi ora devono accordarsi col giocatore. Ad oggi - riferisce l'esperto di mercato - il Napoli però non s'è ritirato dalla trattativa: è in corsa, ma ora è più indietro agli inglesi. Il Siviglia intanto ha fretta perché, come vi abbiamo spiegato, ha difficoltà finanziarie legate al fair play finanziario spagnolo e non può registrare i nuovi acquisti.