Schira: "Sterling è stato offerto al Napoli a parametro zero, valutazioni in corso"

"Raheem Sterling è stato offerto al Napoli a parametro zero". Lo scrive su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "Il Napoli sta valutando questa possibilità, anche se la richiesta di stipendio sembra elevata e l'esterno non gioca una partita ufficiale dalla scorsa estate".