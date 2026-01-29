Schira: "Sterling è stato offerto al Napoli a parametro zero, valutazioni in corso"
"Raheem Sterling è stato offerto al Napoli a parametro zero". Lo scrive su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "Il Napoli sta valutando questa possibilità, anche se la richiesta di stipendio sembra elevata e l'esterno non gioca una partita ufficiale dalla scorsa estate".
Raheem #Sterling has been offered to #Napoli as a free agent: Napoli are evaluating this possibility, even if the salary request seems high and the winger doesn’t play an official match since the last summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 29, 2026
