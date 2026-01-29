Sulemana-Napoli, Romano: "Formula fattore chiave per capire se la trattativa può avanzare"

Kamaldeen Sulemana è diventato uno degli obiettivi prioritari del Napoli in questo finale di mercato. Si sa, a gennaio il club azzurro cerca un rinforzo in avanti e il classe 2002 dell'Atalanta è balzato in cima alla lista. Le ultime arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"Il Napoli ha chiesto condizioni per Kamaldeen Sulemana come potenziale opzione come ala sinistra. Discussioni in corso sulla formula dell'accordo, fattore chiave per capire se la trattativa potrà procedere oppure no", scrive il giornalista sul proprio account X.