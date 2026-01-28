Ufficiale Sterling è svincolato: fine del rapporto col Chelsea, si può prendere a zero

Raheem Sterling ora è uno svincolato. L'esterno inglese, nel mirino del Napoli dall'estate, ha appena terminato la sua avventura col Chelsea. Un anno e mezzo prima della fine della sua avventura, da contratto, Sterling è ora libero e può essere ingaggiato a zero. Oltre al Napoli il giocatore piace sempre a diversi club di Premier League e dunque potrebbe restare in Inghilterra.