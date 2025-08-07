Juanlu arriva e ne partono due: pronta doppia cessione per il Napoli

vedi letture

Dentro Juanlu Sanchez, ormai a un passo dal Napoli, e fuori Mazzocchi e Zanoli, pronti all'addio. Lo scrive Repubblica oggi in edicola che dunque svela per la corsia destra le prossime mosse del club azzurro. I due sono pronti a salutare, a destra con Di Lorenzo resterebbe Juanlu oltre a Politano più avanzato. Tutto dipenderà dal sistema di gioco di Conte.

"Ovviamente l’arrivo di Juanlu apre la porta a due cessioni. Pasquale Mazzocchi troverà una nuova sistemazione (piace al Sassuolo). Andrà via pure Alessandro Zanoli: il Napoli ha riflettuto molto sul futuro del ventiquattrenne di Carpi che vuole il Bologna, quindi l’intesa con i rossoblù si troverà nei prossimi giorni, nonostante l’interessamento dell’Udinese", si legge sul quotidiano oggi in edicola.