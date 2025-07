Ultim'ora Juanlu-Napoli, conferme dalla Spagna: affare ai dettagli! Ecco quando sbarcherà in Italia

Juanlu Sanchez è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il terzino destro del Siviglia, classe 2003, è stato escluso dai convocati per l’amichevole contro il Sunderland in programma a Faro, un segnale inequivocabile sull’imminente trasferimento in azzurro. E, stando a quanto riferito dal portale spagnolo Mucho Deporte, presto sbarcherà in Italia.

Fonti vicine al giocatore - si legge - confermano che mancano soltanto gli ultimi dettagli burocratici per concludere l’affare, con la partenza per l’Italia fissata tra lunedì e martedì. Juanlu, reduce dall’esperienza all'Europeo Under 21 con la Spagna, sarà il vice designato di Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra, fornendo un’alternativa importante per Antonio Conte in vista della stagione ricca di impegni tra campionato, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa.