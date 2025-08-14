Juanlu-Napoli, l'Inter complica i piani? Vuole Badé e può aiutare il Siviglia

Loïc Badé al Bayer Leverkusen, affare fatto? Non ancora. Anzi. Ora a quanto pare il giocatore aspetta l'Inter. Per i nerazzurri il calciatore del Sivigilia è una priorità dopo che Leoni è andato al Liverpool. Secondo Sky Sports, il centrale del Siviglia vuole andare all'Inter e l'eventuale cessione potrebbe anche in teoria essere un ostacolo all'affare Juanlu per il Napoli. Il Siviglia infatti valuta il difensore 30 milioni e con l'eventuale addio avrebbe finalmente la possibilità di tesserare i tanti acquisti pianificati. Juanlu si è già espresso in tal senso: o va al Napoli o resta in Liga.

Intervenendo in conferenza stampa al fianco del nuovo acquisto Vlachodimos, il direttore sportivo del Siviglia Antonio Cordón aveva detto ieri a proposito del mercato del club spagnolo: "Abbiamo diverse conversazioni. Non entreremo nei dettagli. Una cosa è ciò che esce sulla stampa, ma posso dirvi che ci sono molte conversazioni aperte in tutti i sensi. Il Siviglia continua ad essere un club in cui molti club europei continuano a guardare. Sono vere queste trattative, ma poi ce ne sono molte altre. Sono convinto che ci saranno sorprese, o che ci sono cose che si verificano giorno per giorno che sicuramente finiranno per chiudersi. Raggiungeremo gli obiettivi che ci eravamo prefissati".