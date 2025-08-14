Juanlu-Napoli, Mediaset: "Oggi giornata chiave! Nuovi contatti per la chiusura"

"Giornata importante per il futuro di Juanlu Sanchez". Lo scrive su X il giornalista di Mediaset, Orazio Accomando: "Oggi previsti nuovi contatti tra l'entourage e il Siviglia. Il giocatore continua a ribadire la volontà di trasferirsi al Napoli. Il Wolverhampton non intende aspettare a lungo e potrebbe tirarsi fuori definitivamente dalla corsa". Il Napoli vuole chiudere la vicenda entro pochi giorni e aspetterà dunque non oltre la fine di questa settimana in un senso o nell'altro.

Ecco cosa scriveva questa mattina il Corriere dello Sport: "Oltre a Juanlu, il riferimento è anche a Badé che può andare al Leverkusen per 30 milioni. Una cessione quanto prima sarà fondamentale per dare respiro alle casse del club e per accogliere i nuovi acquisti. Il Napoli resta fermo all’ultima offerta di 17 milioni (il Siviglia ne chiede 20) e vorrebbe che, in un senso o nell’altro, il sipario sull’affare calasse nelle prossime ore e comunque non oltre questa settimana. In stand-by il futuro di Zanoli, destinato al Bologna ma per cui anche l’Udinese non si arrende. Prima, però, bisognerà risolversi la questione Juanlu".