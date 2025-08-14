Juanlu-Napoli, via libera? Nottingham e Wolverhampton ora puntano su Tchatchoua

vedi letture

"Giorni importanti per il futuro di Jackson Tchatchoua del Verona. Non solo Nottingham Forest e alcuni club italiani ma anche il Wolverhampton su di lui". Lo ha scritto su X il giornalista Matteo Moretto parlando del futuro dell'esterno del Verona che un anno fa piaceva anche al Napoli. Una notizia, questa, che potrebbe interessare anche la stessa società azzurra. I due club inglesi appena citati, infatti, avevano messo nel mirino proprio lo spagnolo che però vuole solo gli azzurri e ha rifiutato ogni altra destinazione: o il Napoli oppure resterà in Liga.

Il fatto che Nottingham e Wolverhampton abbiano deciso ora di puntare su Tchatchoua potrebbe essere la conferma del fatto che su Juanlu ci siano ormai poche speranze. Il giocatore spinge per andare al Napoli e ha già l'accordo con il club di De Laurentiis. Il Siviglia continua a chiedere 20 milioni ma il Napoli è fermo all'ultima offerta, 17, e non ha intenzione di alzarla. Ore decisive. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro ma utile anche subito e poi essendo Under non occuperebbe posto in lista.