Ufficiale Juanlu, nessuna chiusura immediata con i Wolves: è tra i convocati per Marsiglia

Tanti i rumors nelle ultime ore su Juanlu Sanchez, il laterale dell'Under 21 spagnola e del Siviglia individuato come vice-Di Lorenzo. Sul giocatore è rimbalzato l'inserimento del Wolverhampton e gli spagnoli spingono avendo necessità di vendere per sbloccare il mercato (non possono registrare i nuovi acquisti per il fair play finanziario spagnolo)

Nessuna chiusura imminente però con gli inglesi. Juanlu Sanchez infatti figura regolarmente tra i convocati di Almeyda per l'amichevole di domani a Marsiglia. Questa la lista diffusa dal Siviglia: Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Carmona, Ramón Martínez, Castrín, Kike Salas, Pedrosa, Suazo, Oso, Gudelj, Agoumé, Manu Bueno, Rivera, Edu Altozano, Sow, Vargas, Ejuke, Idumbo, Lukebakio, Peque, Iheanacho y Akor.