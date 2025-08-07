Kevin-Napoli, retroscena Sky: è stato trattato già in passato, ADL ha un'idea

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato del mercato degli azzurri con un retroscena su Kevin, brasiliano dello Shakhtar che tanto piace alla società e che fa sognare i tifosi: "Il Napoli se acquista i due terzini ha completato la costruzione della squadra come volevano Conte e Manna. Se dovessero incastrarsi delle uscite, come Raspadori, allora ecco la ciliegina sulla torta: il nome è quello di Kevin. Era già un obiettivo del Napoli sempre attento sul mercato degli esterni.

Classe 2003, sa giocare bene sull'esterno ma è mobile sull'esterno offensivo. Kevin è un'idea da ultimi giorni di mercato. Era stato già trattato in passato. A centrocampo o Miretti o Musah. Il Milan ha tanti centrocampisti, per ora è il sesto. Musah potrebbe diventare sempre il sesto ma a Napoli. Il giocatore era stato trattato già in passato. Miretti però è un 2003 e non rientra nella lista Serie A mentre Musah sì essendo un 2002".