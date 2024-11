Foto Kvaratskhelia in prima pagina in Spagna con Leao: obiettivi concreti del Barcellona

Khvicha Kvaratskhelia finisce in prima pagina in Spagna per le voci su un possibile approdo in futuro al Barcellona. Il quotidiano Sport si sofferma sul mercato e su due volti della Serie A che potrebbero fare faville sotto la guida di Flick: Rafa Leao e Khvicha Kvaratskhelia, due obiettivi concreti messi nel mirino del club catalano.