Lucca, i dettagli del riscatto: solo in un modo può arrivare in anticipo

Lucca, i dettagli del riscatto: solo in un modo può arrivare in anticipoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il futuro di Napoli e Lorenzo Lucca appare già scritto. L’attaccante è arrivato in estate in azzurro con la formula del prestito oneroso da 9 milioni di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni, che scatterà al primo punto conquistato dal Napoli a partire dal 3 febbraio.

Come sottolinea Tuttosport, il riscatto è di fatto una formalità, anche se dal punto di vista tecnico potrà essere esercitato solo a mercato invernale concluso. Per anticipare i tempi servirà l’ok dell’Udinese, oppure una mossa formale del club azzurro, destinata comunque a concretizzarsi pochi giorni dopo.