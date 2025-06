La settimana di Rafa Marin al Villareal: spunta una percentuale sulla rivendita

Il Villarreal è fiducioso di chiudere l’accordo per Rafa Marin. Il Submarino Amarillo, reduce dal grandioso quinto posto nella Liga e qualificato alla prossima Champions League, da tempo ormai ha manifestato il proprio interesse a ingaggiare il difensore spagnolo classe 2002. Il club con Marcelino in panchina sta muovendo i fili della trattativa con il Napoli, che vorrebbe recuperare l'investimento fatto di 12 milioni appena una stagione fa.

È lampante però che il ruolo avuto nella stagione conclusa con lo Scudetto sia stato marginale: 139 minuti in campionato, 4 presenze accumulate più per ingressi a gara in corso e non per apparizioni da titolare (solo una contro il Monza lo scorso 19 aprile). La scintilla con Conte non è scoccata, perciò ora il club azzurro alle giuste condizioni lascerebbe partire Rafa Marin.

Ci sono delle novità fresche in merito alla negoziazione in atto con il Villarreal. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato internazionale, dal club spagnolo filtra fiducia in merito alla chiusura del trasferimento di Rafa Marin dal Napoli per la prossima settimana. La formula? Prestito da 1 milione di euro con opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro e clausola del 10% sulla futura rivendita.