Gila-Napoli, lo spagnolo vorrebbe la fumata bianca entro il 15 luglio: il motivo

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Napoli, Gila aspetta gli azzurri: De Laurentiis accelera, Rafa Marin e Lucca nella trattativa.

Mario Gila continua a essere uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Il Roma, il centrale spagnolo avrebbe già espresso la volontà di vestire l'azzurro e attende soltanto la fumata bianca per poter programmare con serenità il finale delle vacanze prima di raggiungere la squadra in vista dei test fissati per il 15 e 16 luglio. Il club partenopeo avrebbe individuato la base economica dell'operazione in 15 milioni di euro, con un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione per il calciatore.

Rafa Marin e Lucca possibili contropartite, De Laurentiis tratta con Lotito

Sempre secondo il quotidiano, il Napoli starebbe valutando l'inserimento di alcune contropartite tecniche per convincere la Lazio a lasciar partire Gila. I nomi più caldi sarebbero quelli di Rafa Marin e Lorenzo Lucca, che potrebbero trasferirsi in prestito alla corte di Gennaro Gattuso. Nel frattempo Aurelio De Laurentiis, rientrato in Italia, è pronto a intensificare i contatti con Claudio Lotito per cercare di sbloccare la trattativa. Il presidente azzurro, però, non avrebbe intenzione di partecipare ad aste o accettare richieste ritenute eccessive, forte anche della possibilità di attendere la scadenza del contratto del difensore per provare ad acquistarlo a parametro zero.