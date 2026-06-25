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Como su Vergara, Sky chiarisce: "Il Napoli non vuole cederlo, salvo maxi-offerta"

Como su Vergara, Sky chiarisce: "Il Napoli non vuole cederlo, salvo maxi-offerta"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:55Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Como su Vergara e Liberali: il Napoli considera il trequartista incedibile salvo maxi offerta.

Il Como continua a programmare il futuro in vista della probabile partenza di Nico Paz, destinato a fare ritorno al Real Madrid. Secondo Sky Sport, il club lariano ha individuato due giovani italiani come possibili sostituti del fantasista argentino: Mattia Liberali, reduce da una buona stagione in Serie B con il Catanzaro, e Antonio Vergara, trequartista del Napoli considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano.

Il Napoli non vuole cedere Vergara

Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione: "Su Vergara va chiarito che il Napoli non vuole cedere il giocatore, a meno che non arriva un'offerta fuori mercato e irrinunciabile. Vedremo come il Como si muoverà, ma sicuramente Vergara è un obiettivo del Como, così come Liberali, che ha una clausola da 6 milioni di euro".