Lang-Galatasaray, annuncio dalla Turchia: "Iniziate trattative con gli agenti!"

vedi letture

Noa Lang al Galatasaray è più di un semplice rumors di mercato o un interessamento. L'attaccante, che può lasciare il Napoli a gennaio, è nel mirino dei Turchi che avrebbero iniziato ufficialmente le trattative. Secondo l'esperto di calciomercato turco Yagiz Sabuncuoglu, il Galatasaray ha iniziato in queste ore i dialoghi con l'agente del calciatore olandese che è a tutti gli effetti un obiettivo dei turchi.

Di Noa Lang aveva parlato anche il ds Giovanni Manna nei giorni scorsi: "Arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite. Ci aspettiamo e vogliamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori: i giocatori devono essere contenti e coinvolti, e credere in quello che stanno facendo. Il gruppo viene prima del singolo: se lo capiscono è bene, altrimenti faremo scelte legate al momento".