Lang lascia il Napoli: sta partendo per Istanbul, lo attende il Galatasaray
TuttoNapoli.net
Il trasferimento di Noa Lang dal Napoli al Galatasaray era oramai solo questione di poche ore. I dettagli finali della trattativa sono stati definiti proprio in questi minuti, con il giocatore olandese che si trasferirà in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva che potrebbe toccare i 30 milioni di euro.
Lo stesso esterno offensivo ha già trovato l'accordo col club di Istanbul ed è in partenza per la Turchia. Di seguito le immagini:
.@sscnapoli, le immagini di Noa Lang in partenza per Istanbul: lo attende il @GalatasaraySK pic.twitter.com/7dGhcGezxq— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2026
