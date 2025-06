Leali accostato al Napoli, ma nessuna trattativa: sta rinnovando con il Genoa

vedi letture

Nei giorni scorsi erano emerse voci che raccontavano di un interesse del Napoli per lui, ma il futuro del portiere Nicola Leali dovrebbe essere ancora al Genoa. Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, infatti, l'esperto estremo difensore viaggia spedito verso il rinnovo biennale del suo contratto con il Grifone, che avrà come nuova data di scadenza quella del 30 giugno 2027.

Il Napoli per il ruolo di portiere alle spalle di Meret ora punta Milinkovic-Savic del Torino anche se piace sempre anche Suzuki del Parma. A proposito di Meret, atteso a ore l'annuncio del rinnovo di Meret. Firmerà un biennale con nuova scadenza 2027.