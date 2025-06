Lo United propone il vice Lukaku al Napoli per avere Osimhen

Il Manchester United torna a bussare alla porta del Napoli per Victor Osimhen. Il club inglese è da tempo interessato al nigeriano pur sapendo che i costi sono elevati soprattutto per le richieste d'ingaggio. Spunta una contropartita per riuscire a trovare almeno l'accordo con il Napoli. Come si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, lo United sta valutando la possibilità di fare un’offerta al club di De Laurentiis mettendo Joshua Zirkzee al centro del pacchetto.

"L’olandese non ha mantenuto le aspettative del club inglese, mentre in Italia ha lasciato un ottimo ricordo. Per caratteristiche tecniche e fisiche, sarebbe l’alternativa ideale a Romelu Lukaku in vista di una stagione ricca di impegni, in cui il Napoli vuole puntare a ripetersi in Italia e soprattutto a fare strada in Champions. Zirkzee è giovane, talentuoso e desideroso di riscatto", si legge.