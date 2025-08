Ultim'ora Lookman-Atalanta, è rottura totale: il nigeriano non si è presentato a Zingonia

È rottura totale tra Ademola Lookman e l'Atalanta: dopo le dichiarazioni avverse degli ultimi giorni, prima quelle del nigeriano sui social e poi la risposta di Luca Percassi, la vicenda prosegue. L'attaccante nigeriano oggi non si è presentato al centro sportivo di Zingonia, dove era atteso per la ripresa degli allenamenti. Non sembrano esserci problemi di natura fisica, dunque tutto fa pensare allo scontro tra Lookman e l'Atalanta, con l'Inter che resta alla finestra forte della volontà del calciatore.

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, oggi in mattinata ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "L'anno scorso a fronte di un'offerta da 20 milioni del PSG il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto, l'Atalanta essendo una società credibile si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato basandosi su due presupposti che lui stesso ci aveva chiesto: raggiungere in primis un super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall'Atalanta, sia per quello che ha fatto lui, sia per quanto ricevuto da parte della società. Oggi la situazione che voi conoscete è ben diversa - ha aggiunto -, in ogni caso la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei propri giocatori, ma come sempre è la società Atalanta a decidere".

Ademola Lookman ieri sui social aveva manifestato il suo malcontento: "In passato diversi club si sono fatti avanti con l’Atalanta, ma ho sempre scelto di restare fedele. Tuttavia, io e la proprietà del club abbiamo concordato che ora fosse arrivato il momento giusto per partire, e mi era stato detto chiaramente che, in caso di un’offerta equa, mi sarebbe stato permesso di andarmene. Nonostante ora sia arrivata un’offerta che corrisponde a quanto avevamo concordato, purtroppo il club la sta rifiutando per motivi che non comprendo. Per questo motivo, e dopo mesi di promesse non mantenute e di quello che percepisco come un trattamento ingiusto nei miei confronti - sia come uomo che come calciatore - sento, con dispiacere, di non avere altra scelta che parlare apertamente per ciò che ritengo giusto. Posso confermare di aver presentato ufficialmente una richiesta di trasferimento".