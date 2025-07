Lookman, Romano: "Il Napoli si era mosso ma ora non c'è niente! Il giocatore ha scelto l'Inter!"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale ha parlato attraverso il proprio canale Youtube di Ademola Lookman, obiettivo dell'Inter accostato anche al Napoli: "Non è giusto parlare di un Napoli che sta trattando Ademola Lookman, può essere facile per qualcuno dire: 'Ha scelto l'Inter e non vuole il Napoli'. Il giocatore nigeriano ha un accordo con l'Inter, sui termini contrattuali, e vuole andare da loro. Questo resta molto chiaro, da un pò di giorni e questa resta la posizione di Ademola Lookman e del suo entourage. E' chiaro che l'Inter non ha ancora chiuso con l'Atalanta, l'Inter è ferma a 40 milioni e l'Inter vuole di più. C'è ancora da chiarire la questione tra club.

II giocatore la sua scelta l'ha fatta. Il Napoli si era mosso tempo fa su Lookman, chiedendo informazioni sul giocatore, ma in questo momento non c'è niente. Inter e Napoli hanno stili molto diversi sul mercato: i nerazzurri scelgono un profilo e provano a chiudere, il Napoli invece tratta più giocatori nella stessa posizione e poi scegli il suo preferito. Come ha fatto per Lucca e Darwin Nunez e in diversi altri casi".