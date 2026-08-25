Ufficiale Obaretin-Lorient, arriva l'annuncio: il comunicato del club francese

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Operazione conclusa da giorni ed ora è anche arrivato l'annuncio ufficiale di un altro giocatore che il Napoli piazza prima della fine del calciomercato: l'FC Lorient è lieto di annunciare l'arrivo di Nosa Obaretin (23 anni), proveniente dall'SSC Napoli con la formula di prestito di una stagione con opzione di acquisto.

Obaretin, la descrizione del club francese

Difensore centrale italiano di origine nigeriana, Nosa Obaretin viene a rafforzare la retroguardia e continua la sua progressione in Ligue 1. Nosa si unisce a un progetto di Lorient che intende appoggiarsi a giovani giocatori ad alto potenziale e offrire loro un ambiente favorevole al loro sviluppo. Formatosi al Milan AC prima di unirsi alla SSC Napoli, Nosa Obaretin ha attraversato le diverse tappe della formazione italiana prima di scoprire il calcio professionistico. In prestito a Bari e poi a Empoli, in Serie B nelle ultime due stagioni, il nativo di Forli ha preso parte a 56 incontri, tutte le competizioni.