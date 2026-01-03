Lucca, il futuro non è scritto! Repubblica: "Sarà titolare in una gara tra Verona e Parma"

vedi letture

Il Napoli si interroga sulle scelte in attacco in questo mercato di gennaio. Per Romelu Lukaku i tempi si sono allungati di almeno un'altra ventina di giorni, scrive il quotidiano Repubblica, sottolineando anche che Lorenzo Lucca invece non ha ingranato, in campo e nel suo ambientamento a Napoli e quindi non ha convinto Conte.

La società sta riflettendo sul suo futuro, ma la decisione terrà conto anche delle prossime prestazioni. Il quotidiano infatti scrive che tra Verona e Parma dovrebbe esserci una chance da titolare per Lucca. Sul giocatore non mancano gli interessamenti: prima il West Ham, che ha chiuso per Castellanos, poi il Benfica di Mourinho. Ma in quel caso toccherà al ds Manna individuare un altro centravanti.