Lucca, il futuro non è scritto! Repubblica: "Sarà titolare in una gara tra Verona e Parma"
TuttoNapoli.net
Il Napoli si interroga sulle scelte in attacco in questo mercato di gennaio. Per Romelu Lukaku i tempi si sono allungati di almeno un'altra ventina di giorni, scrive il quotidiano Repubblica, sottolineando anche che Lorenzo Lucca invece non ha ingranato, in campo e nel suo ambientamento a Napoli e quindi non ha convinto Conte.
La società sta riflettendo sul suo futuro, ma la decisione terrà conto anche delle prossime prestazioni. Il quotidiano infatti scrive che tra Verona e Parma dovrebbe esserci una chance da titolare per Lucca. Sul giocatore non mancano gli interessamenti: prima il West Ham, che ha chiuso per Castellanos, poi il Benfica di Mourinho. Ma in quel caso toccherà al ds Manna individuare un altro centravanti.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Lang può partire! Feeling mai totalmente sbocciato con Conte. Sul Galatasaray… di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com