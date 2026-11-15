Varela, duello Napoli-Juve! Schira svela: "Ecco la cifra chiesta dal Monza"

Gustavo Varela accende il mercato di Napoli e Juventus. Schira rivela i contatti degli azzurri con gli agenti e le richieste del Monza

Si prospetta un duello di mercato tra Napoli e Juventus per Gustavo Varela, attaccante portoghese del Monza e attuale capocannoniere della Serie A. Il classe 2005 ha attirato l'attenzione delle due big italiane grazie a un rendimento straordinario: 9 gol in 10 presenze in campionato, ai quali si aggiungono altre due reti in Coppa Italia. A fare il punto è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, che sul proprio canale YouTube ha svelato i movimenti dei due club, entrambi alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo.

Varela, Schira: "Il Napoli si è mosso per primo, Manna ha già incontrato gli agenti"

"Il Napoli è la prima società che si è mossa su Varela. Già da un paio di mesi lo sta seguendo, lo sta visionando. C'è stato più di un incontro tra Giovanni Manna, direttore sportivo del club azzurro, e gli agenti di Varela per parlare del futuro dell'attaccante portoghese, che è un obiettivo del Napoli", ha spiegato Schira.

Il giornalista ha poi evidenziato come anche la Juventus abbia iniziato a interessarsi al calciatore: "La Juve si è informata su Varela. I rapporti con l'agenzia che lo rappresenta sono molto buoni, così come quelli di Manna. Attenzione perché il Napoli è fortissimo su Varela, ma anche la Juve sta puntando su di lui. La sensazione è che a gennaio possa esserci un derby di mercato Napoli-Juve".

Varela, il Monza chiede 35 milioni: anche Barcellona e Manchester United interessate

Schira ha infine svelato la valutazione del Monza e l'interesse proveniente dall'estero: "Il Monza spera di resistere e ha già fatto il prezzo: 35 milioni di euro. La sensazione è che non lo dia via a 15-20 milioni, come pensavano le squadre interessate. Se arriva a Natale con 12-13 gol in Serie A, diventa anche dura per il Monza, che ha bisogno di salvarsi, sacrificare il proprio gioiello a prezzi più modici. Attenzione perché Barcellona e Manchester United sono già venuti a vederlo. Non sono in questo momento caldi come il Napoli, che ha già avviato i contatti con l'entourage, e la Juve, che è pronta a bussare. Anche all'estero iniziano a scoprire questo attaccante, che è capocannoniere della Serie A, convocato nella Nazionale portoghese, a 21 anni".