Non solo Napoli e Juve, c’è concorrenza per Ait-Nouri: spunta il Barcellona

Il terzino del Man City è finito nel mirino del club blaugrana in vista di gennaio. L'algerino sta trovando pochissimo spazio con Enzo Maresca.

Il mercato di gennaio potrebbe aprire nuovi scenari per Rayan Ait-Nouri, finito nel mirino di diverse società, tra cui Napoli e Juventus. Alla corsa per il terzino algerino, riportano media catalani, si sarebbe aggiunto anche il Barcellona, intenzionato a intervenire sulla propria difesa per rinforzare sia il reparto centrale sia la corsia mancina. Per il primo ruolo resta d'attualità il nome di Lisandro Martinez del Manchester United, mentre per la fascia sinistra i catalani guardano proprio in casa del Manchester City.

Ait-Nouri, poco spazio al Manchester City: il Barcellona ci pensa

Il classe 2001 sta vivendo una stagione complicata in Inghilterra, con pochissimo spazio a disposizione dopo l'arrivo di Enzo Maresca in panchina. Finora ha collezionato appena quattro presenze stagionali, senza riuscire a disputare neppure un minuto in Premier League. Una situazione che contrasta con l'investimento effettuato dal City appena un anno fa, quando versò oltre 35 milioni di euro al Wolverhampton per assicurarselo. A gennaio, dunque, Ait-Nouri potrebbe valutare l'ipotesi di una nuova destinazione per ritrovare continuità. Le sue caratteristiche tecniche, la qualità nel possesso palla e la spinta offensiva rappresentano aspetti particolarmente interessanti per il gioco del Barcellona.