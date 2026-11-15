De Bruyne vuole il PSV per la famiglia! Dal Belgio: "Ecco cosa dice chi lo conosce bene"

Calciomercato Napoli, nuove conferme dal Belgio sull'interesse del PSV per Kevin De Bruyne. La scelta sarebbe legata soprattutto a motivi familiari.

Il possibile trasferimento di Kevin De Bruyne al PSV Eindhoven continua a prendere quota. Il centrocampista del Napoli starebbe valutando seriamente un addio già a gennaio, soprattutto per ragioni familiari. La moglie è originaria del Limburgo belga e la famiglia possiede una casa a Bolderberg, a circa un'ora di macchina da Eindhoven. Una soluzione che permetterebbe al 35enne di tornare a vivere vicino casa, senza rinunciare a giocare ad alto livello.

De Bruyne-PSV, dal Belgio: "Vede di buon occhio il trasferimento"

A confermare l'interesse è Niels Vleminckx, giornalista di Het Laatste Nieuws, le cui dichiarazioni sono riportate da Voetbal: "A dire il vero, all'inizio non ho dato molto peso alla notizia dell'interesse del PSV. Ma dopo essermi informato con persone che lo conoscono bene, è emerso invece che vede di buon occhio un trasferimento al PSV". Secondo il giornalista, De Bruyne vorrebbe tornare in Belgio per viverci, non per giocare. A questo punto della carriera, la serenità della famiglia avrebbe un peso decisivo nelle sue valutazioni, rendendo il PSV una destinazione particolarmente gradita.