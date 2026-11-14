Rivoluzione a gennaio? Schira: "Napoli disposto a cedere De Bruyne e altri tre giocatori"

Nicolò Schira svela le possibili mosse del Napoli a gennaio: De Bruyne, Anguissa, Lucca e Beukema potrebbero lasciare il club azzurro

Il Napoli potrebbe cambiare profondamente volto già nel mercato di gennaio, con diverse operazioni in uscita. A parlarne è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, che sul proprio canale YouTube ha fatto il punto sulle strategie del club azzurro. Non soltanto Kevin De Bruyne, con la possibilità del trasferimento al PSV Eindhoven: anche Frank Zambo Anguissa, Lorenzo Lucca e Sam Beukema sarebbero tra i calciatori destinati a lasciare Napoli, con alcune trattative che potrebbero entrare nel vivo già nelle prossime settimane.

Schira: "De Bruyne, il PSV è in pole position. Anguissa può partire già a gennaio"

"Il Napoli cambierà pelle. Su De Bruyne, confermo che il PSV è in pole position e che gli ha messo sul piatto un altro anno e mezzo di contratto. Il giocatore ha dato l'apertura, il Napoli ha aperto la trattativa. Va trovata una quadra economica tra il giocatore e il PSV, che proverà a prendere il cartellino gratuitamente. Il Napoli dice: 'Non ti do nessun incentivo all'esodo, nessuna buonuscita, ma voglio un piccolo indennizzo'. La trattativa secondo me entrerà nel vivo a dicembre, quindi tenete d'occhio la vicenda De Bruyne, che può partire".

Schira si è poi soffermato sulla situazione di Anguissa, il cui futuro sarebbe sempre più lontano da Napoli: "Anguissa ha chiesto sei milioni all'anno per i prossimi quattro anni. È una richiesta eccessiva, il Napoli si ferma a tre anni da quattro milioni. C'è rottura. Anguissa a parametro zero a giugno andrà via. Attenzione perché, se arriva un'offerta da sei, sette, otto milioni, il Napoli lo vende già a gennaio per non perderlo a zero. Se vanno via a gennaio Anguissa e De Bruyne, il Napoli deve rifare il centrocampo già in inverno".

Lucca e Beukema, Schira: "Il Napoli si è pentito di due operazioni"

Le possibili partenze non riguarderebbero soltanto il centrocampo. Secondo Schira, il Napoli starebbe cercando una sistemazione anche per Lorenzo Lucca e Sam Beukema: "Lucca è in uscita, si cercano acquirenti. Il Napoli ha bocciato Beukema: è stato scavalcato da Rafa Marin, a gennaio tornerà Buongiorno, c'è Rrahmani che è un totem imprescindibile, Marianucci è in crescita, poi rientrerà anche Badiashile dall'infortunio. Beukema rischia di diventare il sesto centrale. In questo momento è un giocatore che ha deluso. Mi dicono che il Napoli si sia pentito di due operazioni: Lucca, e questo lo sanno tutti, e Beukema. Trenta milioni per un giocatore che oggi oggettivamente è un panchinaro e quando gioca fa più danni che cose positive. Quindi cercasi acquirente".