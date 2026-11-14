Ultim'ora Clamoroso Lookman, vuole già tornare in Serie A: svelata la squadra

Ademola Lookman potrebbe lasciare l'Atletico Madrid dopo un anno e mezzo. La Roma di Gasperini valuta il ritorno in Serie A dell'ex Atalanta

Ademola Lookman potrebbe tornare in Serie A dopo solo un anno e mezzo dal suo trasferimento all'Atletico Madrid. L'ex attaccante dell'Atalanta, cercato anche dal Napoli prima del passaggio in Spagna, non sarebbe particolarmente soddisfatto della sua esperienza con i Colchoneros. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'entourage del nigeriano avrebbe fatto sapere che il calciatore non è così entusiasta del rendimento sotto la guida del Cholo Simeone, avendo realizzato appena un gol in undici presenze in Liga. Una situazione che potrebbe aprire le porte a un clamoroso ritorno nel campionato italiano.

Lookman vuole tornare in Serie A: la Roma di Gasperini ci pensa

La possibile destinazione indicata dalla rosea sarebbe la Roma, dove Lookman ritroverebbe Gian Piero Gasperini, allenatore con cui ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera all'Atalanta. Il tecnico giallorosso è alla ricerca di un esterno offensivo per la corsia di sinistra, capace di attaccare la profondità, saltare l'uomo e aumentare la pericolosità del reparto avanzato. Il profilo del nigeriano risponde perfettamente a queste esigenze e la prospettiva di tornare a lavorare insieme potrebbe rappresentare un elemento favorevole.

Roma, non solo Lookman: altri tre nomi in lista e c'è anche un obiettivo del Napoli

La Roma sta valutando anche altri nomi per rinforzare l'attacco, tra cui Endrick, Leweling e Bynoe-Gittens, quest'ultimo è anche nella lista del Napoli. Lookman non è quindi l'unico nome sul taccuino dei giallorossi, ma la sua candidatura non lascia indifferenti Gasperini e il dirigente Tony D'Amico. Al momento si tratta di una suggestione di calciomercato, ma nelle prossime settimane potrebbero emergere sviluppi concreti sull'ipotesi di un ritorno del nigeriano in Italia.