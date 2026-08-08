Calciomercato Napoli, il 2006 Gambardella verso l'Avellino: i dettagli
Il Napoli continua a muoversi attivamente sul calciomercato in uscita ed emergono novità nelle ultime ore sul possibile addio di un giovane. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Vittorio Gambardella è sempre più vicino al trasferimento all'Avellino: gli azzurri stanno quindi per cedere il classe 2006 ma, a sorpresa, con la formula del titolo definitivo.
Calciomercato Napoli, Gambardella all'Avellino: i dettagli
Niente prestito, dunque, al contrario delle previsioni delle ultime settimane. Vittorio Gambardella - aggiunge TMW - dovrebbe trasferirsi all'Avellino a titolo definitivo e senza che il club biancoverde versi alcun esborso al Napoli. La formula prevede comunque una importante percentuale sulla futura rivendita del difensore centrale classe 2006, cresciuto nel settore giovanile degli azzurri con cui aveva firmato il suo primo contratto da professionista nel 2025.
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