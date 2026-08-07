Badiashile-Napoli, Romano: "Apertura totale del difensore! Su Aguerd…"

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Romano: "Badiashile è più vicino al Napoli. Aguerd? La Real Sociedad è favorita"

Il Napoli continua a lavorare senza sosta per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale. Se il nome di Nayef Aguerd resta tra quelli monitorati dalla dirigenza azzurra, secondo l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano la pista che porta al marocchino si starebbe raffreddando a causa del forte inserimento della Real Sociedad. Restano invece costanti i contatti con il Chelsea per Benoît Badiashile, che continua a essere il principale obiettivo per rinforzare la retroguardia.

Romano: "Contatti quotidiani col Chelsea, Badiashile resta il primo obiettivo"

Il giornalista Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube, ha dichiarato: "Tante le domande che ci arrivano in queste ore a proposito del nome di Nayef Aguerd, ex difensore del West Ham. Su Aguerd posso dirvi che, in realtà, la squadra strafavorita per prenderlo è la Real Sociedad. A me risulta che Aguerd voglia andare alla Real Sociedad e che questa sia la pista prioritaria. Quindi, se tutto va secondo i piani e gli accordi tra i club, Aguerd dovrebbe andare alla Real Sociedad. È il grande favorito per diventare il nuovo centrale.

Per quanto riguarda il difensore del Napoli, vanno avanti quotidianamente i contatti, ve lo dicevo ieri e lo confermo anche oggi, con la proprietà e con la dirigenza del Chelsea, quindi con entrambe le figure più importanti del club inglese, per il discorso di Benoît Badiashile. Il Napoli continua a parlare con gli agenti, il giocatore ha dato apertura totale al Napoli e Chelsea e Napoli sono in contatto costante. Io oggi continuo a considerare Badiashile sicuramente più vicino al Napoli rispetto ad Aguerd, proprio perché su Aguerd la Real Sociedad è veramente agguerrita".