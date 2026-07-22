Ultim'ora Uscita in casa Napoli: Ambrosino domani fa le visite col Modena

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. Il club emiliano ha infatti raggiunto l'accordo definitivo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante classe 2003.

Giuseppe Ambrosino è pronto a tornare al Modena. Il club emiliano ha infatti raggiunto l'accordo definitivo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante classe 2003. Lo annuncia Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. L'operazione si è chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, nonostante nelle ultime ore fossero arrivati gli inserimenti di altre società interessate al giocatore.

Ambrosino torna al Modena: domani le visite mediche

Per Ambrosino sono già state fissate le visite mediche nella giornata di giovedì 23 luglio, ultimo passaggio prima dell'ufficialità. Per il giovane attaccante si tratta di un ritorno in gialloblù dopo l'esperienza vissuta nella seconda parte della scorsa stagione. Con la maglia del Modena, Ambrosino aveva collezionato 14 presenze, mettendo a segno 2 reti e convincendo il club emiliano a puntare nuovamente su di lui per la prossima annata.