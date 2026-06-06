Lukaku sul futuro: “Anderlecht? Il presidente sa il mio piano. Ho parlato anche con CEO e ds”

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Romelu Lukaku risponde alla domanda sul suo futuro: ha già parlato con la dirigenza dell'Anderlecht per il ritorno in Belgio. Il Napoli osserva

Romelu Lukaku ha rilasciato un'intervista dal Belgio. Tanti i temi trattati da un emozionato Big Rom - che ha ricevuto il premio di "Miglior belga all'estero" nel giorno del compleanno del padre - tra cui quello del suo futuro: "Futuro all'Anderlecht? Marc Coucke (il proprietario, ndr) sa qual è il mio piano e ho già parlato anche con Sibierski e Bornauw (rispettivamente ds e CEO, ndr). Voglio semplicemente godermi il calcio il più a lungo possibile. Prima il Mondiale, poi torno al Napoli e poi si vedrà".

Sul rientro dall'infortunio ed il Mondiale con il Belgio alle porte:

"Ora cerco soprattutto di godermi il momento. Sono impaziente e voglio moltissimo, ma ho imparato ad essere paziente. È già un miracolo che io sia qui. Per questo devo ringraziare soprattutto lo staff medico e Lieven Maesschalck (il fisioterapista di Lukaku, ndr). Sono anche realista, ma se posso dare il mio contributo, lo farò. Quando arriverà il mio momento, sarò pronto. Mi sono sempre guadagnato il posto in allenamento, quindi mi farò vedere anche adesso. Ma di certo non correremo rischi inutili. Mondiale? Sarà importante partire bene e crescere nel corso del torneo. Nessun paese è dominante dall'inizio alla fine. Il clima nel gruppo è molto simile al Mondiale del 2018".